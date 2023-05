- Oczywiście, że chętnie widziałbym go w Barcelonie , ale nie chcę się wypowiadać, bo tak naprawdę nie znam tematu i nie wiem, czy to nie jest "kaczka dziennikarska" - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Canal+ Sport .

Na łamach "Meczyków" nasz napastnik wymienił natomiast argumenty, którymi próbowałby przekonywać niemieckiego pomocnika do przeprowadzki podczas ewentualnej rozmowy na ten temat. - Klub, atmosfera, to, jak to wszystko wygląda... Jest to inne niż w Bayernie. Oczywiście, to są dwa topowe kluby, którym nic nie można zarzucić, ale inne kluby - powiedział reprezentant Polski.