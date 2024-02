Ekipa Bayernu Monachium bez najmniejszych wątpliwości znalazła się ostatnio na zakręcie jeśli mowa o bieżącym sezonie - zaczęło się od porażki z liderami Bundesligi z Bayeru Leverkusen, potem nadszedł przegrany mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Lazio, a następnie przegrana z co najwyżej przeciętnie dysponowanym w bieżącej kampanii VfL Bochum .

Ostrze wszelkiej krytyki skierowane jest przede wszystkim w stronę trenera Thomasa Tuchela, który być może już niebawem straci swoją posadę. Do tego natężają się plotki o opuszczeniu zespołu przez Alphonso Daviesa, a teraz... do grona graczy przypisywanych do potencjalnego pożegnania miałby dołączać Harry Kane.