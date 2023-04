Jak przekazuje dziennik "Bild", dni Senegalczyka Sadio Mane w Bayernie Monachium są policzone, a ma on teraz wrócić do Premier League, z której przybył do Bawarii w zeszłym roku. Senegalski piłkarz ma być elementem rewolucji transferowej, która ma doprowadzić do odbudowy Chelsea Londyn. To opcja zaskakująca, która może oznaczać jeden z największych transferów latem w Europie.