Zaskakująca afera w obozie Bayernu. Nowy nabytek już ma na pieńku z kibicami

Słowa te wywołały naturalnie olbrzymi ferment w stolicy Bawarii. Wypowiedź została udzielona po francusku (RG urodził się we Francji). Władze mistrza Niemiec przekonują, że błąd w tej sytuacji popełnił tłumacz, który nieprecyzyjnie przełożył słowa piłkarza.

Tę samą narrację przyjęła agencja na co dzień dbająca o interesy 29-letniego zawodnika. Nie do wszystkich kibiców "Die Roten" takie tłumaczenie jednak trafia. Część z nich domaga się publicznych wyjaśnień od samego zainteresowanego.

Falstart Raphaela Guerreiro w Bayernie. Najpierw kontuzja, teraz gniew kibiców

W ten sposób filigranowy fefensor zalicza wyjątkowo niefortunne otwarcie nowego etapu kariery. Podczas sobotniego treningu doznał naderwania mięśni prawej łydki, co uniemożliwiło mu wylot z zespołem na przedsezonowe tournee do Japonii. W tej sytuacji konflikt z fanami to ostatnia rzecz, jakiej w tej chwili potrzebował.