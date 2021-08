Były szkoleniowiec RB Lipsk nie będzie mógł za to liczyć na Lucasa Hernandeza, który - choć trenował z drużyną - nie jest gotowy do gry.



Mecz Bayern - Hertha mógł być pojedynkiem polskich snajperów. W ekipie gości zabraknie jednak Krzysztofa Piątka, który wciąż kontynuuje proces rehabilitacji.



- Piątek chciał wystąpić w tym meczu, ale wiedziałem, że nie będzie to możliwe. Po treningu wciąż odczuwa ból, co go denerwuje. Ale jest bardzo pracowity. Lubię to - przyznał szkoleniowiec berlińskiej "Starej Damy" - Pal Dardai.

- To zespół, który wzmocnił się w interesujący sposób. Są naprawdę przerażający, gdy przechodzą do kontrataku. Musimy grać dobrze i dać z siebie wszystko - komplementował rywala trener Nagelsmann.

Reklama

Zdjęcie Studio Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 / interia / materiały promocyjne

Bayern - Hertha. Z Lewandowskim, bez Piątka

Szkoleniowiec Bayernu skomentował także losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec trafili do grupy z: FC Barcelona, Benficą oraz Dynamem Kijów ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



- Jestem podekscytowany. Dostaliśmy trzech dobrych przeciwników. Nie mogę się tego doczekać - przyznał Nagelsmann.



Czytaj także: Taniec z gwiazdami: Iza Małysz komentuje ślub swojej córki Karoliny Małysz: Zyskuję syna



TB

Zdjęcie Robert Lewandowski / CHRISTOF STACHE / AFP