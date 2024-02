Wygląda na to, że sprawa przyszłości zawodowej Alphonso Daviesa zaczyna się wyjaśniać. Jak poinformowali dziennikarze renomowanego The Athletic Mario Cortegana i Raphael Honigstein, kanadyjski lewy obrońca doszedł do ustnego porozumienia z Realem Madryt w sprawie transferu. Ma on dojść do skutku w tym lub przyszłym roku - defensorowi kończy się kontrakt za 16 miesięcy. Nie wiadomo, czy go wypełni.