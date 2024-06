Wstrząs w Niemczech. Sensacyjna decyzja trenera, sam przekazał to kibicom

Borussia Dortmund zatrzymana dopiero w finale. Edin Terzić zadziwił piłkarską Europę

Borussia Dortmund okazała się czarnym koniem minionej edycji Ligi Mistrzów. Nie dość, że wygrała arcytrudną grupę z Newcastle, Milanem i PSG , to w fazie pucharowej "szła jak burza". Po zwycięstwie nad PSV Eindhoven Dortmundczycy sprawili ogromną niespodziankę i wyeliminowali Atletico Madryt . To jednak nie był koniec "cudów Terzicia".

W kolejnej fazie skazywana na porażkę Borussia nie tylko postawiła się Paris Saint-Germain, ale jakby tego było mało, wygrała z hegemonem oba spotkania, po 1:0. Tym samym po raz pierwszy od sezonu 2012/13 dotarła do finału. W nim przyszło jej się zmierzyć z Realem Madryt . Sztuczek na "Królewskich" sztabowi szkoleniowemu niestety już nie wystarczyło. Podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali 2:0 i to oni mogli w ekstazie radości wznieść do góry "uchaty puchar".

Dortmundczycy w szoku. Edin Terzić złożył rezygnację

- Droga Borussio, mimo że bardzo mnie to teraz boli, chciałbym poinformować, że z dniem dzisiejszym odchodzę z BVB. To był ogromny zaszczyt móc poprowadzić ten wspaniały klub do zwycięstwa w Pucharze DFB, a ostatnio do finału Ligi Mistrzów. Poprosiłem osoby odpowiedzialne na rozmowę po naszym finale na Wembley, ponieważ po dziesięciu latach w BVB, w tym pięciu latach w drużynie trenerskiej oraz dwóch i pół roku na stanowisku głównego trenera, mam wrażenie, że nadchodzącemu wyzwaniu będzie towarzyszył nowy człowiek, a ja powonieniem znaleźć się na uboczu - skierował się do kibiców.