Wstrząs w Bayernie Monachium. Niemcy nie mogą w to uwierzyć, legenda na wylocie

Zwrot ws. przyszłości Thomasa Mullera. Legenda Bayernu rozważa odejście

Muller poważnie zastanawia się nad przenosinami do MLS i spróbowania swoich sił za oceanem. To kierunek niezwykle popularny w ostatnich latach. Do Stanów Zjednoczonych przenieśli się m.in. Leo Messi , Luis Suarez, Jordi Alba, Cristian Benteke, Federico Bernardeschi, czy Sergio Busquets.

W Niemczech poruszenie. Kibice "Bawarczyków" apelują do napastnika

Bayern zaakceptuje każdą decyzję doświadczonego napastnika i z całą pewnością pożegna go z honorami. Muller wygrał z nim wszystko, co mógł, a kibice wprost go uwielbiają. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, przekonujących Niemca do pozostania w Monachium.