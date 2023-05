- Jeśli spojrzysz na najbardziej dominujące drużyny , które grają w półfinale Ligi Mistrzów (...) to Manchester City i Real Madryt grają z typową "dziewiątką". Bayern Monachium również miał napastnika tym poziomie w osobie Roberta Lewandowskiego . Wszystkie drużyny szukają zawodnika o takim profilu. (...) Taki piłkarz jest niezbędny. Potrzebujemy tego. To dla nas problem - stwierdził ostatnio trener Bayernu Monachium Thomas Tuchel , skarżąc się na brak klasowego napastnika w kadrze swojej drużyny.

Bayern Monachium zdecydował. Randal Kolo Muani ma być następcą Roberta Lewandowskiego

24-letni reprezentant Francji notuje bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach rozegrał dotąd 43 mecze, strzelając w nich 22 gole i notując 15 asyst. W samej tylko Bundeslidze zdobył 14 bramek, co czyni go wiceliderem klasyfikacji strzelców. Lepszy jest tylko - z 16 trafieniami na koncie - piłkarz Werderu Brema Niclas Füllkrug.