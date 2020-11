Włodarze Bayernu Monachium mają dość przedłużających się w nieskończoność negocjacji z Davidem Alabą w sprawie nowego kontraktu i wycofały ofertę. Ten ruch skrytykował 28-letni obrońca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt 5-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Alaba gra w Bayernie od 2008 roku. Obecny kontrakt reprezentanta Austrii z Bawarczykami wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Od dłuższego czasu trwały negocjacje w sprawie nowej umowy, ale strony nie mogły dojść do porozumienia. W poniedziałek pojawiła się informacja, że klub z Allianz Arena nie ma zamiaru już dalej negocjować. Propozycja dla Alaby została wycofana, a to oznacza, że 28-letni zawodnik może się powoli pakować. Prezydent Bayernu Herbert Hainer stwierdził, że agent piłkarza odrzucił najnowszą ofertę pięcioletniej umowy i dlatego klub zdecydował się na taki krok.

Reklama

Alaba o tej decyzji dowiedział się z mediów. Reprezentant Austrii wyraził wielkie rozczarowanie tym faktem. Ma również żal do władz Bayernu, że się z nim nie skontaktowały.



"Nie mogę przewidzieć, co się wydarzy. Cieszę się, że gram dla Bayernu i jestem częścią zespołu. Ale jak będzie wyglądała przyszłość po poniedziałkowym wieczorze? Po prostu nie mogę powiedzieć, ponieważ nikt oficjalnie ze mną nie rozmawiał" - mówił na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem z FC Salzburg w Lidze Mistrzów.



Alaba zarzucił klubowi, że ten nie zdementował medialnych doniesień na temat jego wynagrodzenia i że Bayern nie zadbał o to, żeby jego wizerunek w oczach kibiców nie ucierpiał.



"Całkowicie rozumiem fanów. Chciałbym, żeby spraw wewnętrzne nie wyciekły. Liczby podawane w mediach nie odpowiadają rzeczywistości. Jestem rozczarowany i smutny, że klub nigdy oficjalnie nie zaprzeczył pogłoskom" - podkreślił.



Piłkarz został zapytany o ewentualne przejście do klubu z Premier League. "Nie myślałem o swojej przyszłości, ponieważ Bayern był zawsze dla mnie na pierwszym miejscu. Z tego powodu nie miałem kontaktu z innymi klubami" - zaznaczył.



"Jakiś czas temu przedstawiliśmy Davidowi i jego agentowi to, co uważamy za bardzo dobrą ofertę. Podczas ostatniego spotkania powiedzieliśmy, że zależy nam na tym, że sytuacja został wyjaśniona do końca października. Nie usłyszeliśmy nic do soboty i skontaktowaliśmy się z jego doradcą" - wyjaśnił Hainer w niedzielę w stacji BR24Sport.



"Otrzymaliśmy odpowiedź, że propozycja nadal jest niezadowalająca i powinniśmy się nad tym jeszcze raz zastanowić. Zdecydowaliśmy więc całkowicie wycofać ofertę ze stołu" - mówił prezydent Bawarczyków.



Alaba w Bayernie odniósł wiele sukcesów. Dziewięć razy sięgnął po mistrzostwo Niemiec, dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i sześć razy zdobył Puchar Niemiec.

RK