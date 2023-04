Bayern Monachium odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Niemieckie media twierdzą, że za tę porażkę i ogromne zawirowania w trakcie sezonu głową zapłaci Olivier Kahn, dyrektor generalny bawarskiego klubu. Potwierdzić by to mogły słowa legendy klubu, Lothara Matthaeusa. Ujawnił, co mówi się za kulisami. "Ten temat aż huczy. Przez telefon usłyszałem właśnie nazwisko Kahna. Jego pozycja nie jest już stabilna" - zdradził.