Wielkie męczarnie, ale Bayern dopiął swego. Piekielnie ważny triumf mistrza Niemiec

Walka o tytuł w Bundeslidze przypomina na finiszu sezonu wyścig żółwi. "Mistrzostwo parzy" - chciałoby się rzec. W piątek punkty zgubiła Borussia Dortmund - lider tabeli - remisując w kontrowersyjnych okolicznościach na wyjeździe z Bochum . W meczu z Herthą Berlin Bayern Monachium miał więc szansę na to, by wysunąć się na prowadzenie. Do tego potrzebował jednak trzech punktów.