Wielki transfer na horyzoncie. Bayern chce zaskoczyć

Na razie nie było żadnych negocjacji pomiędzy niemieckim i angielskim klubem, ale w weekend miało dojść do spotkania pomiędzy Hasanem Salihamidžiciem, dyrektorem sportowym Bawarczyków, a agentem Senegalczyka.

Mane ma kontrakt na Anfield Road obowiązujący do połowy 2023 roku, ale rozmowy na temat nowej umowy nie są łatwe. "The Reds" są przede wszystkim skoncentrowani na przedłużeniu kontaktu Mohameda Salaha, który także obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku, a Mane ma być tym zirytowany.

Bundesliga. Hasan Salihamidžić: Dajcie się zaskoczyć

Salihamidžić zapytany po remisie z VfB Stuttgart 2-2 w ostatniej kolejce Bundesligi, czy należy spodziewać się wielkich transferów w Bayernie, odrzekł: "Dajcie się zaskoczyć. Musimy zobaczyć, co jest możliwe, a co nie. Mamy pomysły".

Liverpool odmówił komentarza w tej sprawie.