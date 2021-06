Manchester United od dłuższego czasu był faworytem do zakontraktowania utalentowanego 21-latka.



Sancho to przebojowy skrzydłowy, który imponuje dynamiką i dryblingiem. Potrafi nie tylko strzelać gole, ale i asystować kolegom.



W minionym sezonie Bundesligi Anglik rozegrał 26 meczów, w których strzelił osiem goli i zanotował 12 asyst. W kolejnych rozgrywkach będzie już najprawdopodobniej zdobywał bramki dla nowego klubu, grając na Old Trafford.





Jadon Sancho o krok od Manchesteru United

Jak donosi portal Sport.sky.de, Manchester ustalił już z Borussią kwotę transferu, która wyniesie około 85 mln euro. Obie strony wciąż toczą rozmowy dotyczące formy płatności, lecz ich sfinalizowanie powinno być już formalnością.



To niewątpliwie będzie jeden z najgłośniejszych transferów w letnim oknie transferowym.





