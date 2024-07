Wielki powrót Łukasza Piszczka, a tu... Co za blamaż, gigant rozbity

Ostatnie miesiące w Borussii Dortmund to naprawdę szalony czas - ekipa z Nadrenii Północnej-Westfalii co prawda zajęła w Bundeslidze tylko piąte miejsce, co było bez wątpienia rezultatem poniżej pewnych oczekiwań, ale za to dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym uległa jednak Realowi Madryt.