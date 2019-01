Borussia Dortmund czy Bayern Monachium? Wiosna w Bundeslidze będzie niezwykle ciekawa, a urzędujących mistrzów Niemiec czeka ciężka walka o zachowanie tytułu. BVB po raz pierwszy od lat zdaje się być drużyną, która może pozbawić prymatu Bawarczyków. Kto 18 maja uniesie mistrzowską paterę? Będzie się działo.

Gdy Bayern Monachium po raz ostatni nie był mistrzem Niemiec, trenerem polskiej kadry był Franciszek Smuda, Stadion Narodowy dopiero co został otwarty przed finałami Euro 2012, Chelsea Londyn zgarnęła triumf w Lidze Mistrzów, a mistrzem Polski był Śląsk Wrocław. Lata temu prawda? Dokładnie w 2012 roku. Teraz, po sześciu sezonach na tronie, mistrzów może zdetronizować Borussia Dortmund. W weekend ruszyła piłkarska wiosna w Bundeslidze. Najciekawsza od wielu lat.

Bayern Monachium przez sześć ostatnich sezonów był w Niemczech niedościgniony, podporządkował sobie konkurencję w sposób niebywały, a seria jego triumfów jest najdłuższa od kiedy istnieje Bundesliga, czyli od 1963 roku. Jedyną ekipą, która potrafiła się postawić Bawarczykom w ostatniej dekadzie była właśnie Borussia, mistrz w roku 2011 i 2012, za złotych czasów Juergena Kloppa. Wspaniałą serię triumfów zapewnili Bawarczykom Jupp Heynckes, Josep Guardiola, Carlo Ancelotti i Willy Sagnol, a także finansowa hegemonia na krajowym podwórku. Przewaga, dzięki której Bayern mógł bezkarnie sięgać po gwiazdy BVB - jak Mario Goetze, Robert Lewandowski i Mats Hummels - osłabiając rywali i budując swoją siłę.

Obecny sezon być może będzie w niemieckiej ekstraklasie przełomowy. Bayern od początku rozgrywek gra nierówno, gubi punkty i zawodzi. Przegrał trzy z osiemnastu rozegranych meczów, Dortmund raptem jeden. Pod wodzą Luciena Favre’a BVB dojrzało do gry nie tylko efektownej, ale i skutecznej. Bayern za to boleśnie przechodzi odmłodzenie i pod wodzą Niko Kovacza nie jest tak skuteczny, jak by sobie tego życzyli jego włodarze, kibice i piłkarze. W weekend obie potęgi ruszyły udanie do walki o tytuł. Bawarczycy ograli dość pewnie 3-1 TSG 1899 Hoffenheim, a "Lewy" od razu trafił i potwierdził, że wiosną ma być tym, który będzie zapewniał drużynie punkty. Borussia rozegrała jeden z kluczowych pojedynków wiosny, wygrała 1-0 na wyjeździe z RB Lipsk i dobrą formę z jesieni potwierdziła na początek roku. Radzić musiała sobie bez Marco Reusa i środkowych defensorów, Bayern bez Francka Ribery'ego i Arjena Robbena oraz z dziurą w środku defensywy.

Przewaga Dortmundu w tabeli to wciąż sześć punktów. Dużo? Do zdobycia pozostało 48 "oczek" w 16. zaplanowanych kolejkach. Borussia ma trudniejszy od rywali terminarz na wiosnę - z drużynami z czołówki gra trzy wyjazdowe mecze i jeden u siebie - Bayern czekają również trzy wyjazdy na szczycie, ale u siebie zagra m.in. z BVB. 6 kwietnia może okazać się kluczową datą w terminarzu rozgrywek. Jeśli Borussia utrzyma do tego czasu prowadzenie w tabeli i nie przegra na Alllianz Arena, wówczas znacznie przybliży się do powrotu na tron. Jeśli szlagier wygra Bayern, może odzyskać panowanie nad wydarzeniami w lidze. Ciekawie w tym odniesieniu może wyglądać pozycja tych trzecich w kolejce do tronu, Borussii Moenchengladbach. "Źrebaki" obu wielkich rywali podejmą na swoim terenie. Być może ich postawa zaważy na losach mistrzostwa, może zdołają - co wydaje się najmniej prawdopodobne - skorzystać na rywalizacji potęg i utrzeć im nosa.

Mecze z drużynami z czołówki w sezonie 2018/2019:

Borussia Dortmund: Eintracht Frankfurt (wyjazd), VfL Wolfsburg (dom), Bayern Monachium (wyjazd), Borussia Moenchengladbach (wyjazd)

Bayern Monachium: Borussia Moenchengladbach (wyjazd), VfL Wolfsburg (dom), Borussia Dortmund (dom), RB Lipsk (wyjazd), Eintracht Frankfurt (dom)

Kluczowe będzie też to, co wydarzy się w europejskich pucharach. Bawarczyków, którzy od lat usiłują wygrać Ligę Mistrzów i ponoszą kolejne porażki, czeka arcytrudny dwumecz z Liverpool FC... Juergena Kloppa. Były trener BVB może zatrzymać marzenia Bayernu w Europie, choć porażka Bawarczyków w LM zmusi ich do skoncentrowania się na krajowej rywalizacji. A to może okazać się problemem dla BVB. Borussia w walce o ćwierćfinał zmierzy się z Tottenhamem Hotspur. Jeśli wygra, klub więcej zarobi i będzie grał dalej. Jeśli przegra z Anglikami, nikt nie będzie robił tragedii. Młoda ekipa Luciena Favre’a ma przede wszystkim odzyskać tytuł mistrzów Niemiec.

Transfery? Zapomnijcie o wyścigu zbrojeń. W Bundeslidze tradycyjnie w styczniu kluby porządkowały tylko kadry, transferów (stan na 19 stycznia) było jak na lekarstwo, a 2/3 i tak stanowiły wypożyczenia. Bayern kasą nie szastał, kupił za 10 mln euro 18-letniego Alphonso Daviesa. Borussia wzięła 19-letniego Leonardo Balerdiego, zapłaciła 15,5 mln euro za Argentyńczyka, ale wcześniej zarobiła 64 mln na Christianie Pulisicu, który odejdzie latem do Chelsea Londyn. Jak za transfer piłkarza, który w tym sezonie jest zmiennikiem, władze BVB ubiły niezły interes. Konkurencja też nie szalała na rynku, dość wspomnieć, że jeden z żurnalistów nad Renem wyliczył, że średnio na piłkarza kluby niemieckie wydały niecałe 3 mln euro. Niewiele, patrząc choćby na polowanie AC Milan na Krzysztofa Piątka, który ma kosztować 40 mln euro.

Bayern uparcie zatem ściga Borussię i kibiców czeka co tydzień pojedynek, jakiego dawno nie doświadczyli. Jedni mają sporo do udowodnienia drugim, ci są żądni rewanżu i mistrzostwa. Przez szesnaście kolejek trwać winna walka, kto wie - może nawet do tej 34. 18 maja Bayern podejmie Eintracht Frankfurt, a Borussia zagra z imienniczką z Moenchengladbach. Być może dopiero wtedy poznamy mistrzów Niemiec. Jedno jest pewne, przez najbliższe cztery miesiące będzie się działo. Kto będzie górą?

