Wielka zmiana w Bayernie już teraz? Nie ma żadnych wątpliwości, oto kandydat

Nie pomogło to wiele. Co prawda od tego czasu Bayern był w stanie pokonać w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Lazio Rzym 3-0, a w dwóch poprzednich meczach w Bundeslidze z ekipami z dołu tabeli strzelił 13 goli i mogło się wydawać, że kryzys ma za sobą. W starciu z BVB na własnym stadionie znów jednak zaprezentował się nieskutecznie i doznał piątej w sezonie porażki .

Gole dla gości zdobyli Karim Adeyemi w 10. minucie oraz Julian Ryerson w 83. W końcówce do siatki dortmundczyków trafił Harry Kane , ale gol nie został uznany z powodu spalonego.

Bayern. Tuchel pogratulował Bayerowi mistrzostwa

"Wszystko, co pokazaliśmy, to było absolutnie za mało. Trudno to wyjaśnić, że mogło zabraknąć ambicji, pasji" - przyznał szkoleniowiec.