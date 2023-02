W 8. minucie meczu Borussia - Bayern Alassane Plea pędził z piłką wprost na bramkę. Gonił go Upamecano , który lekko trącił rywala ręką, a ten następnie upadł na murawę. Sędzia nie miał wątpliwości, odgwizdał faul i ukarał defensora Bayernu czerwoną kartką za przerwanie realnej szansy na zdobycie bramki.

Wielka kontrowersja w Bundeslidze. Bayern Monachium czuje się skrzywdzony

Decyzja arbitra teoretycznie nie powinna dziwić, lecz oglądając powtórki, trudno jest znaleźć moment, w którym doszło do przewinienia - kontaktu, który mógł spowodować upadek. Delikatne trącenie ręką z pewnością nie mogło wytrącić z biegu Plea, a mimo to ten padł na murawę. Decyzja o odgwizdaniu faulu z pewnością ma prawo budzić kontrowersje.

To właśnie to zdarzenie rozwścieczyło Juliana Nagelsmanna, który był odmiennego zdania, niż sędzia. Szkoleniowiec Bayernu Monachium podczas meczu obejrzał żółty kartonik za dyskusje, lecz apogeum jego zachowania, mogliśmy obejrzeć po końcowym gwizdku.

Julian Nagelsmann grzmi po meczu. Obwinia sędziów o porażkę

Niemieccy dziennikarze z " Bild " poinformowali, że po spotkaniu w mixed zonie Nagelsmann krzyczał w stronę arbitrów: - To jakiś żart, jaja sobie robicie ze mnie, czy co? - Zaraz po tym, ruszył w kierunku sędziowskiej szatni, gdzie ręką uderzył w drzwi i krzyknął: - Ta banda miękkich głów!.

Zachowanie Juliana Naglesmanna została szeroko skrytykowana w mediach. Swoje dodał również ekspert telewizyjny Dietmar Hamann, który występował w Bayernie w latach 1993-1998: - Jeśli nie chce, aby jego słowa były ważone, to powinien iść do 3. albo 4. ligi i tam sobie trenować, gdzie nikogo nie obchodzi co mówi. Musi być świadomy tej odpowiedzialności.