Robert Lewandowski awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów Bundesligi! Polski napastnik dzięki bramce przeciwko Werderowi Brema dogonił Klausa Fischera i ma już na koncie 268 bramek. Przed nim tylko Gerd Mueller.

Lewandowski zdobył już 268. bramkę w Bundeslidze! Na ten dorobek zebrało się 131 bramek dla Borussii Dortmund oraz 214 goli dla Bayernu Monachium.



W spotkaniu z Werderem Lewandowski trafił do bramki w 67. minucie meczu. Polski snajper wykorzystał dogodną sytuację po rzucie rożnym.



Dzięki temu Lewandowski zrównał się z wiceliderem klasyfikacji strzelców wszech czasów Bundesligi Klausem Fischerem. 71-letni obecnie Niemiec grał w lidze w latach 1968-88 dla TSV 1860 Muenchen, Schalke 04 Gelsenkirchen, 1. FC Koeln oraz VfL Bochum.





Lewandowski wiceliderem klasyfikacji strzelców wszech czasów Bundesligi

Najlepszym strzelcem w historii Bundesligi jest legendarny Gerd Mueller, który uzbierał niewiarygodną liczbę 365 bramek. Oznacza to, że Lewandowski traci do niego jeszcze 97 bramek - przy obecnym tempie strzelania odrobienie takiego dystansu zajęłoby Polakowi trzy sezony.



Lewandowski goni także inny rekord Gerda Muellera. Niemiec jako jedyny potrafił zdobyć 40 bramek w pojedynczym sezonie Bundesligi, co miało miejsce w sezonie 1971/72. "Lewy" w tym sezonie ma na koncie 32 ligowe gole. Do końca sezonu pozostało dziewięć spotkań.

