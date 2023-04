Ważą się losy legendy Bayernu. Decyzja już niebawem

Ważą się losy klubowej legendy

Według informacji "Sport 1" 22 maja ma zebrać się Rada Nadzorcza klubu z Monachium, która ma podjąć decyzję, co dalej z Kahnem. Jeśli sytuacja w Bundeslidze nie ułoży się po myśli klubu, to jak sugerują niemieccy dziennikarze, jego przyszłość jest raczej przesądzona.

Sam zainteresowany uważa jednak, że to nie on, ani nowy trener Thomas Tuchel, ponoszą winę za słabe wyniki Bayernu. - Czego to my jeszcze nie próbowaliśmy? Rozmowy, transfery, systemy, taktyka, zmiany trenera. Koniec końców to jedenastu piłkarzy, którzy wychodzą na boisko, muszą pracować na swoje tyłki i walczyć o cele tego klubu. O to właśnie chodzi w futbolu i o nic więcej - grzmiał Oliver Kahn.