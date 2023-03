W Niemczech znowu gorąco! "Przynajmniej Lewandowskiego już nie ma"

To Borussia Dortmund może bowiem przerwać 10-letnią dominację Bayernu w ligowych rozgrywkach. Na dziewięć kolejek przed końcem sezonu drużyna z Signal Iduna Park jest liderem Bundesligi, ale ma zaledwie punkt przewagi nad Bayernem.

Jeśli jednak wygra - przewaga powiększy się aż do czterech punktów. A w 2023 roku forma Borussii każe twierdzić, że może wytrzymać do końca sezonu bez większych potknięć.

Gorąco w Bayernie. Nagelsmann zwolniony, Tuchel w akcji

Oliwy do ognia dolewa "szukanie kreta" przez Nagelsmanna w szatni Bayernu, bowiem wszystkie informacje z klubu wyciekały do niemieckiego "Bilda". Piłkarze zaś wyjątkowo patrzyli na te działania, pamiętając, że po przyjściu do Bayernu Nagelsmann związał się właśnie z... dziennikarką "Bilda". Ta rzuciła pracę w gazecie po zwolnieniu młodego trenera.