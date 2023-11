Gdy Robert Lewandowski w sezonie 2020/21 pobił rekord Gerda Muellera, strzelając 41 goli w Bundeslidze , wydawało się, że długo nikt nie będzie w stanie wymazać go z pierwszego miejsca w tym zestawieniu. Tymczasem Harry Kane po jedenastu rozegranych meczach ma na koncie aż siedemnaście trafień. Obecnie może pochwalić się średnią 1,54 bramki na mecz. Gdyby zagrał w każdej kolejce, z taką tendencją mógłby strzelić 52 gole. Polak we wspomnianej kampanii miał średnią na poziomie 1,41.

Teraz zrobiło się spokojniej, nawet jeśli doszło do odpadnięcia z DFB Pokal przeciwko Saarbrücken. Kane robi, co może, by swoją bramkostrzelnością rozwiązywać bądź maskować problemy zespołu. Jeśli ktoś miał co do niego wątpliwości, to hat-trick z Borussią Dortmund w Der Klassikerze zapewne przekonał nawet tych najbardziej nieprzekonanych. Wielką klasę byłego snajpera Tottenhamu dostrega także Lothar Matthaeus, który porozmawiał ze sportową sekcją "Daily Mail'.