W Monachium wylądował długo wyczekiwany samolot. Bayern finalizuje transfer

Oprac.: Łukasz Żurek Bundesliga

W poniedziałek po godz. 20.00 do Monachium dotarł Matthijs de Ligt. Holenderski obrońca przejdzie w ośrodku Bayernu testy medyczne i podpisze we wtorek umowę. Jego angaż nie byłby możliwy, gdyby nie transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony.

Zdjęcie Matthijs De Ligt / AFP/FILIPPO MONTEFORTE/APZ / AFP