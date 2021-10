Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Jeśli nie dojdzie do przedłużenia umowy, to bardzo możliwe, że Polak opuści Monachium już po najbliższym sezonie. Dla Bayernu będzie to praktycznie ostatnia szansa, aby zarobić sporą sumę na polskim napastniku.



Za te pieniądze Bayern będzie mógł sprowadzić innego napastnika. Według "Corriere dello Sport" monachijczycy chcieliby sprowadzić napastnika Napoli Victora Osimhena. Włoski klub oczekuje jednak aż 100 mln euro.



Taka suma i zainteresowanie Bayernu nie może dziwić, bo Nigeryjczyk świetnie prezentuje się w tym sezonie. W ośmiu ligowych meczach strzelił pięć goli. Z kolei w trzech spotkaniach Ligi Europy trafiał do siatki aż cztery razy.

