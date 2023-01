Burza gwizdów pożegnała piłkarzy Herthy Berlin schodzących do szatni po pierwszej połowie meczu z VfL Wolfsburg. To, co zagrali, było koszmarne. Kiedy zabrali się do odrabiania strat w drugiej, spadły kolejne ciosy. Hertha Berlin doznała klęski z VfL Wolfsburg aż 0-5.