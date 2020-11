Bayern Monachium mierzy się w gościnie z VfB Stuttgart w 9. kolejce Bundesligi. Czy kolejnych bramek doczeka się Robert Lewandowski, walczący o miano najlepszego strzelca roku 2020? Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią.

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



9. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-11-28 15:30 | Stadion: Mercedes-Benz-Arena | Arbiter: Harm Osmers VfB Stuttgart 1893 Bayern Monachium 1 0 DO PRZERWY - T. Coulibaly 20'

Bawarczycy chcą zatrzeć złe wrażenie po poprzedniej kolejce, kiedy w słabym stylu tylko zremisowali z Werderem Brema (1-1), a niewiele brakowało, by musieli pogodzić się z porażką. Są liderami tabeli, ale w przypadku kolejnego potknięcia to się może zmienić już dzisiaj. Aż cztery zespoły tracą do nich mniej niż trzy punkty.



Osobną batalię toczy Robert Lewandowski. Musi trafiać do siatki regularnie, jeśli chce zostać najlepszym strzelcem bieżącego roku. W tej chwili nie ma sobie równych z 41 golami na koncie. Ścigają go jednak zaciekle dwaj inni znakomici snajperzy - Erling Braut Halland (BVB, 39 bramek) i Cristiano Ronaldo (Juventus, 37).



Bayern rozpoczął spotkanie od frontalnych ataków. Już w 3. minucie gry piłka po strzale Lewandowskiego trafiła w słupek!



Wynik meczu otworzyli jednak gospodarze. W 20. minucie skrzydłem pognał Wamangituka, dograł w pole karne, a tam idealnie nogę dostawił Coulibaly. Neuer był blisko przecięcia dośrodkowania, zabrakło mu jednak kilku centymetrów.





VfB Stuttgart - Bayern Monachium 1-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Coulibaly (20.)





1 0 VfB Stuttgart 1893 Bayern Monachium Neuer Pavard Boateng Alaba Hernández Pi Tolisso Gnabry Coman Goretzka Müller Lewandowski Kobel Mavropanos Kempf Anton Endo Wamangituka Förster Castro Randon Mangala Sosa Coulibaly SKŁADY VfB Stuttgart 1893 Bayern Monachium Gregor Kobel Manuel Neuer Konstantinos Mavropanos Benjamin Pavard Marc Oliver Kempf Jerome Boateng Waldemar Anton David Alaba Wataru Endo Lucas Hernández Pi Silas Wamangituka Corentin Tolisso Philipp Förster Serge Gnabry Gonzalo Castro Randon Kingsley Coman Orel Mangala Leon Goretzka Borna Sosa Thomas Mueller 20′ 20′ Tanguy Coulibaly Robert Lewandowski REZERWOWI Fabian Bredlow Alexander Nübel Marcin Kamiński Tanguy Nianzou Kouassi Atakan Karazor Niklas Süle Pascal Stenzel . Douglas Costa Lilian Egloff Aginaga Javi Martinez Phillipp Klement Jamal Musiala Mateo Klimowicz Marc Roca Junqué Roberto Massimo Eric Maxim Choupo-Moting Sasa Kalajdzic Leroy Sané

STATYSTYKI VfB Stuttgart 1893 Bayern Monachium 1 0 Posiadanie piłki 36,1% 63,9% Strzały 3 6 Strzały na bramkę 2 1 Rzuty rożne 1 2 Faule 5 2 Spalone 2 1

