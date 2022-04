United i Borussia chcą wielkiej gwiazdy. Dobre wieści dla "Lewego"

W Manchesterze United niebawem swoją pracę oficjalnie rozpocznie Erik ten Hag - człowiek, który w ostatnich latach zupełnie odmienił Ajax Amsterdam. W związku z jego przenosinami do Anglii pojawiło się oczywiście sporo spekulacji na temat tego, że "pociągnie" on za sobą kilku zawodników.

Media na Wyspach zaczęły wskazywać m.in. prawoskrzydłowego Antony'ego jako potencjalny transfer "Czerwonych Diabłów". Ekipa z Old Trafford z chęcią miałaby widzieć w swoich szeregach również Frenkiego de Jonga - obecnie jest on związany z FC Barcelona, ale wcześniej błyszczał w lidze holenderskiej właśnie pod wodzą ten Haga. Teraz dodatkowo pojawiło się jeszcze jedno ciekawe nazwisko na horyzoncie.

Sebastien Haller rozchwytywany. Manchester United i Borussia Dortmund pilnie śledzą jego sytuację

Jak informuje "The Sun" United mają bowiem włączyć się do walki o Sebastiena Hallera - 27-letniego napastnika, który w bieżącym sezonie zdołał zdobyć już 33 bramki - w tym 11 trafień zaliczył w rozgrywkach Ligi Mistrzów, będąc przez pewien czas liderem klasyfikacji strzelców. Tym samym ekipa z Manchesteru dołączy do m.in. Borussii Dortmund, która już od pewnego czasu ma Iworyjczyka na swoim celowniku, chcąc znaleźć zastępstwo za Erlinga Haalanda, który prawie na pewno opuści Westfalię.

Obu zależałoby na zakontraktowaniu Hallera przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, co oczywiste, zdaje się on być gwarantem sporej liczby bramek, ponieważ wygląda na to, że zalicza on właśnie szczyt swojej kariery. Po drugie zaś może on być dostępny w "promocyjnej" cenie - kosztowałby jakieś 35 mln funtów, co nie wydaje się wygórowanym wymaganiem ze strony Ajaksu.

Może się to wydawać zaskakujące, ale te informacje mają pozytywny wydźwięk również dla Roberta Lewandowskiego. Sebastien Haller jest bowiem również w orbicie zainteresowań Bayernu Monachium - czyli mógłby stać się potencjalnym konkurentem dla Polaka, o ile ten oczywiście postanowiłby pozostać w Bawarii co najmniej do końca swojego obecnego kontraktu, który wygaśnie w czerwcu 2024 roku.

Gdyby więc to United lub Borussia wykupiła iworyjskiego snajpera z Holandii, to "Lewy" miałby jedno zmartwienie z głowy - choć rywalizacja między oboma panami mogłaby być fascynująca, patrząc chociażby na to, jak ścigali się oni jeszcze do niedawna o koronę króla strzelców Champions League.