Derby Berlina na remis! Union i Hertha podzieliły się punktami i stracie zakończyło się wynikiem 1-1. Krzysztof Piątek rozpoczął mecz na ławce rezerwowych i na boisku pojawił się dopiero w doliczonym czasie gry. Pierwszy raz w historii rywalizacji obu ekip w Bundeslidze, derbowe starcie zakończyło się bez wygranej jednej z drużyn.

Hertha Berlin znajduje się w tym sezonie w bardzo słabej dyspozycji. "Die Alte Dame" wygrała zaledwie trzy razy w przeciągu 13 starć rozegranych w nowym roku kalendarzowym i gracze Pala Dardai nadal muszą walczyć, aby oddalić się od strefy spadkowej.



Ekipa dzisiejszych gospodarzy radzi sobie o wiele lepiej i zajmuje miejsce w górnej części tabeli Bundesligi. Union przegrał jednak dwa minione spotkania derbowe z rzędu.

Boiskowa rzeczywistość potwierdziła różnicę w tabeli i to gospodarze lepiej rozpoczęli ten mecz. Zawodnicy Ursa Fischera ruszyli do ataku i już w 9. minucie objęli prowadzenie. Robert Andrich huknął zza pola karnego, a pędząca piłka znalazła drogę do siatki.



Union zdobył optyczną przewagę i po chwili kolejny groźny strzał oddał Julian Ryerson. Tym razem futbolówka odbiła się od słupka. Niewykorzystana okazja mogła zemścić się błyskawicznie.



W 19. minucie Jordan Torunarigha uderzył głową po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska i również trafił jedynie w obramowanie bramki.





Spotkanie było rozgrywane w iście derbowej atmosferze, przez co w 28. minucie sędzia musiał pokazać żółte kartki po przepychance Grischa Proemela z Matteo Guendouzim.



Hertha nie rozgrywała wielkiego spotkania, lecz również i piłkarze z zachodniej części Berlina próbowali zagrozić bramce rywali. W 33. minucie Marvin Friedrich powalił we własnym polu karnym Guendouziego, a sędzia momentalnie wsakzał na "jedenastkę". Do piłki podszedł Dodi Lukebakio i pewnie zamienił stały fragment na gola.



Zdjęcie Dodi Lukebakio oddał pewny strzał i zdobył gola z rzutu karnego / ANNEGRET HILSE / AFP

Lepiej w drugą połowę weszli gracze gospodarzy, lecz tym razem ich starania nie doprowadziły do zdobytego gola. Hertha próbowała odpowiadać po błędach rywali, jednak w grze obu ekip brakowało konkretów.



W drugiej połowie nie zobaczyliśmy więcej bramek, a i tempo gry było o wiele słabsze niż przed przerwą.



Krzysztof Piątek nie otrzymał szansy na pokazanie swoich umiejętności. Reprezentant Polski rozpoczął mecz na ławce i wszedł do gry dopiero w doliczonym czasie gry.



Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy



27. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-04-04 18:00 | Stadion: Stadion An der Alten Försterei | Arbiter: Sascha Stegemann 1. FC Union Berlin Hertha Berlin 1 1 DO PRZERWY 1-1 R. Andrich 9' D. Lukébakio 35'

1 1 1. FC Union Berlin Hertha Berlin Luthe Friedrich Schlotterbeck Knoche Andrich Trimmel Prömel Ryerson Gentner Musa Kruse Schwolow Zeefuik Klünter Torunarigha Mittelstädt Tousart Guendouzi Olié Stark Lukébakio Córdoba Copete Cunha SKŁADY 1. FC Union Berlin Hertha Berlin Andreas Luthe Alexander Schwolow Marvin Friedrich Deyovaisio Zeefuik Nico Schlotterbeck Lukas Klünter Robin Knoche 53′ 53′ Jordan Torunarigha 9′ 9′ Robert Andrich Maximilian Mittelstädt Christopher Trimmel 45′ 45′ Lucas Tousart 28′ 28′ 73′ 73′ Grischa Prömel 28′ 28′ 79′ 79′ Mattéo Guendouzi Olié 17′ 17′ Julian Ryerson Niklas Stark Christian Gentner 35′ (k.) 35′ (k.) 62′ 62′ Dodi Lukébakio 83′ 83′ Petar Musa 90′ 90′ Jhon Andrés Córdoba Copete Max Kruse Matheus Santos Carneiro da Cunha REZERWOWI Loris Karius Nils-Jonathan Körber Florian Hübner Omar Federico Alderete Fernández Christopher Lenz Peter Pekarik Keita Endo Marvin Plattenhardt Sebastian Griesbeck 62′ 62′ 78′ 78′ Santiago Lionel Ascacíbar Marius Bülter 79′ 79′ Sami Khedira 73′ 73′ Marcus Ingvartsen Mathew Allan Leckie 83′ 83′ Joel Pohjanpalo Nemanja Radonjić Cedric Teuchert 90′ 90′ Krzysztof Piątek

STATYSTYKI 1. FC Union Berlin Hertha Berlin 1 1 Posiadanie piłki 58,8% 41,2% Strzały 11 5 Strzały na bramkę 4 2 Rzuty rożne 2 3 Faule 13 12 Spalone 2 4