Union Berlin podejmuje Bayern Monachium w meczu 11. kolejki Bundesligi. Mecz w wyjściowym składzie rozpoczął Robert Lewandowski. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z Interią!

Robert Lewandowski odpoczywał w meczach Ligi Mistrzów, ale w Bundeslidze znów wychodzi w wyjściowym składzie. Drobny uraz mięśniowy nie okazał się dla polskiego napastnika zbyt groźny.



Bayern walczy o powrót na pozycję lidera, którym po swoim spotkaniu został RB Lipsk. Główni rywale Bayernu wygrali 2-0 z Werderem Brema i - mając mecz więcej - wyprzedzają Bawarczyków o jeden punkt.



Dla Lewandowskiego jest to dwusetny ligowy mecz dla Bayernu Monachium.

Już w pierwszej akcji Union powinien wyjść na prowadzenie! Taiwo Awoniyi urwał się obrońcom i był w sytuacji sam na sam z Manuelem Neuerem - niemiecki bramkarz pokazał jednak niesamowitą klasę, broniąc jego mocny strzał.



Berlińczycy potwierdzili jednak dobry początek i w 4. minucie wyszli na prowadzenie! Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do bramki głową skierował Grischa Promel.

Monachijczycy mogli wyrównać już po kolejnych czterech minutach. Lewandowski świetnie podał do Serge'a Gnabry'ego, który wyszedłby na czystą pozycję - gdyby tylko przyjęciem nie wybił sobie piłki spod nóg.



W 22. minucie Union powinien wygrywać już 2-0! Ponownie w znakomitej sytuacji znalazł się Awoniyi. Napastnik gospodarzy świetnie poradził sobie z Alabą i Boatengiem, ale w decydującym momencie uderzył minimalnie niecelnie.

Chwilę później Lewandowski zmarnował doskonałą sytuację. Wychodził na pozycję sam na sam, gdy poczuł, że przeciwnik kładzie mu rękę na plecach. Polak przewrócił się zamiast strzelać, ale sędzia nie miał podstaw do podyktowania rzutu karnego.



Jeszcze przed przerwą trener gospodarzy został zmuszony do przeprowadzenia zmiany. Marcus Ingvartsen nie był w stanie kontynuować gry i zmienił go Cedric Teuchert.

Union Berlin - Bayern Monachium 1-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 Promel (4.)



Union Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Promel, Griesbeck - Becker, Ingvartsen (37. Teuchert), Bulter - Awoniyi.

Bayern Monachium: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Musiala - Gnabry, Mueller, Coman - Lewandowski.





11. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-12-12 18:30 | Stadion: Stadion An der Alten Försterei | Arbiter: Bastian Dankert STATYSTYKI 1. FC Union Berlin Bayern Monachium 1 0 Posiadanie piłki 36,8% 63,2% Strzały 5 2 Rzuty rożne 2 1 Faule 4 3

1 0 1. FC Union Berlin Bayern Monachium Neuer Pavard Boateng Alaba Davies Goretzka Gnabry Coman Musiala Müller Lewandowski Luthe Trimmel Friedrich Knoche Lenz Becker Ingvartsen Bülter Griesbeck Prömel Awoniyi SKŁADY 1. FC Union Berlin Bayern Monachium Andreas Luthe Manuel Neuer Christopher Trimmel Benjamin Pavard Marvin Friedrich Jerome Boateng Robin Knoche David Alaba Christopher Lenz 30′ 30′ Alphonso Davies Sheraldo Becker Leon Goretzka 36′ 36′ Marcus Ingvartsen 37′ 37′ Serge Gnabry Marius Bülter Kingsley Coman Sebastian Griesbeck Jamal Musiala 4′ 4′ Grischa Prömel Thomas Mueller Taiwo Michael Awoniyi Robert Lewandowski REZERWOWI Loris Karius Alexander Nübel Niko Gießelmann Lucas Hernández Pi Julian Ryerson Chris Richards Keita Endo Bouna Sarr Christian Gentner . Douglas Costa Akaki Gogia Marc Roca Junqué Tim Maciejewski Corentin Tolisso 36′ 36′ Cedric Teuchert Eric Maxim Choupo-Moting Leroy Sané