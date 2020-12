Trener Bayernu Monachium Hansi Flick potwierdził, że Robert Lewandowski jest gotów do gry i może wystąpić w meczu z Unionem Berlin. Jeżeli reprezentant Polski pojawi się na boisku, to zagra swój 200. mecz dla Bayernu Monachium w rozgrywkach Bundesligi. Niezależnie od tego, czy "Lewy" trafi w nim do siatki, ma już zapewniony tytuł najskuteczniejszego strzelca "Die Roten" po takiej liczbie ligowych spotkań.

Robert Lewandowski do tej pory wystąpił w 199 ligowych starciach dla Bayernu, w których zdobył 174 gole i zaliczył 39 asyst. Reprezentant Polski w meczu z Unionem ma szansę na swój jubileuszowy 200. występ dla Bawarczyków w lidze niemieckiej i zarazem ustanowienie kolejnego rekordu.



Żadna z legend klubu nie była bowiem skuteczniejsza od Polaka po takiej ilości ligowych występów.



Po 200 meczach Bundesligi dla Bayernu najwięcej goli do tej pory miał Gerd Mueller - 154. Kolejne miejsca zajmowali natomiast Klaus Fischer - 138, Dieter Mueller - 137 oraz Jupp Heynckes - 131.



Lewandowski jest już najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi i drugim najlepszym atakującym w historii Bayernu. Pierwsze miejsce zajmuje rzecz jasna legendarny Gerd Mueller.



Polski napastnik również obecny sezon może zakończyć z koroną króla strzelców. Po 10 kolejkach "Lewy" miał już na swoim koncie 12 bramek.



