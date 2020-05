Bayern Monachium pokonał Union Berlin (2-0), a Lewandowski Gikiewicza. Obaj Polacy zostali ocenieni najwyżej w swoich zespołach.

- Blisko perfekcji - tak Niemcy ocenili występ Roberta Lewandowskiego. Polak od dziennika "Bild" otrzymał notę 2, o jeden wyższą od Gikiewicza.

W Niemczech najlepsza nota to 1, a najgorsza 6, więc gra Lewandowskiego została ocenione bardzo wysoko.

Polak w meczu z Unionem zdobył bramkę na 1-0. Napastnik Bayernu wykorzystał rzut karny, który został przyznany za sfaulowanie Leona Goretzki przez Nevena Suboticia. Polak karnego wykorzystał w swoim stylu, wygrywając wojnę nerwów z bramkarzem Rafałem Gikiewiczem.

To było 40. trafienie Lewandowskiego we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Dzięki tej bramce Polak traci już tylko jednego gola do Ciro Immobile (Lazio Rzym) w klasyfikacji Złotego Buta.

Polak otrzymał jedną z najwyższych lot w swoim zespole. 2 może pochwalić się również Goretzka, Joshua Kimmich i Benjamin Pavard, a pozostali gracze Bayernu otrzymali 3.

"3" dostał również Gikiewicz, który również był wyróżniającym się graczem w swoim zespole (równie wysoko ocenienie zostali Christopher Trimmel i Marius Butler).