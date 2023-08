Umarł król, niech żyje król. Bayern żegna swoją gwiazdę, zagiął już parol na kolejną

"Uściskaliśmy się długo i oboje zgodziliśmy się, że nie podoba nam się to, co się teraz dzieje, ale uważamy, że tak będzie najlepiej w tej sytuacji " - przyznał szkoleniowiec mistrzów Niemiec.

Sadio Mane w Bayernie spędził sezon i zdobył dwa trofea

"Oczywiście jest to sytuacja, której nie wykorzystaliśmy w pełni, co było też moim obowiązkiem, ale w tej konkretnej sprawie uznaliśmy, że rozstanie to najlepsze rozwiązanie" - zakończył szkoleniowiec Bayernu.