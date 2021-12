Tymoteusz Puchacz zupełnie inaczej wyobrażał sobie swoją przygodę z Bundesligą, gdy latem przenosił się z Lecha Poznań do Unionu Berlin. Jechał do Niemiec z wielkimi nadziejami, a tymczasem nie doczekał się nawet debiutu w meczu o ligowe punkty.



Trener Urs Fischer dawał mu pograć tylko na arenie międzynarodowej. Polak pokazał się w eliminacjach do Ligi Konferencji, a potem w fazie grupowej tych rozgrywek. Cały jego dorobek to dwie asysty.

Kontrakt Puchacza zachowuje ważność do połowy 2025 roku. Wiele jednak wskazuje na to, że zawodnik niebawem podpisze umowę z innym klubem. "Bild" donosi, że polskiego kadrowicza chce mieć u siebie Trabzonspor.



Dla piłkarza, który znalazł się na zakręcie dopiero rozpoczynającej się kariery (?), to spora szansa na przełamanie impasu. Chodzi bowiem o lidera tureckiej ekstraklasy.



Ekipa z Trabzonu na półmetku zmagań ma siedem punktów przewagi nad drugim w tabeli Konyasporem. Zgromadziła aż 19 "oczek" więcej niż 11. obecnie w stawce Galatasaray.

Właśnie do ekipy ze Stambułu przymierzany jest inny reprezentant Polski - Krzysztof Piątek. On również minionej jesieni nie potrafił się odnaleźć na boiskach Bundesligi. Zdobył tylko jedną bramkę i musiał się pogodzić ze statusem zmiennika.



Puchacz kontra Piątek w rundzie wiosennej? Nowy selekcjoner "Biało-Czerwonych", ktokolwiek nim zostanie, byłby z pewnością żywotnie zainteresowany taką konfrontacją.



