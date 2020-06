Finał Pucharu Włoch, w którym Juventus Turyn przegrał po rzutach karnych z Napoli, wyjaśnił jedną rzecz - tylko dwa kluby z najmocniejszych europejskich lig mają szansą na potrójną koronę w tym sezonie. Są to Bayern Monachium i Paris Saint Germain.

Pandemia koronawirusa storpedowała wydarzenia sportowe na trzy długie miesiące. W wielu krajach wznowiono rozgrywki ligowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Determinację, żeby dokończyć sezon, wykazały zwłaszcza federacje piłkarskie w Europie.

Z tych najmocniejszych, to tylko francuska Ligue 1, zakończyła sezon przedwcześnie. Pozostałe grają. Europejskie puchary również zostaną dokończone, o czym poinformowała UEFA.



Juventus Turyn celował w potrójną koronę w tym sezonie: mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch i triumf w Lidze Mistrzów. Po to "Stara Dama" sprowadziła przecież Cristiana Ronalda. W środę plany Juve legły w gruzach, a postarało się o to Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Klub z Neapolu wygrał po rzutach karnych i zdobył Puchar Włoch. Jednym z bohaterów starcia był Milik. To po jego "jedenastce" Napoli mogło świętować triumf. CR7 i spółka schodzili z boiska ze spuszczonymi głowami.



Juventus dołączył zatem do innych potęg Barcelony, Realu Madryt czy Liverpoolu, które już wcześniej straciły szansę na potrójną koronę w tym sezonie. Tylko dwa kluby mogą jeszcze to osiągnąć - Bayern Monachium i Paris Saint Germain.