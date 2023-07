Tuchel wprost skrytykował piłkarza Bayernu. Co za rozczarowanie

Pierwszy sezon Sadio Mane w Bayernie Monachium był prawdziwą porażką. Senegalczyk zdobył 12 goli i zanotował 6 asyst w 32 spotkaniach - nie są to statystyki fatalne, ale, biorąc pod uwagę rolę następcy Roberta Lewandowskiego , piłkarz wypada z nimi bardzo blado.

Sadio Mane przychodził do Bayernu Monachium z Liverpool FC jako jedna z największych gwiazd ligi angielskiej. Wydawało się, że "Bawarczycy" sprowadzają piłkarza zweryfikowanego na najwyższym poziomie i ten transfer po prostu nie może się nie udać. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna .

Tuchel mówi wprost. Mane nie spełnił oczekiwań

Senegalczyk zdecydowanie rozczarował swoją grą zarówno trenera, jak i kibiców Bayernu Monachium . Wiele wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie Mane będzie grał już dla innego klubu. Thomas Tuchel na konferencji prasowej otwarcie przyznał, że napastnik nie spełnił pokładanych w nim nadziei .

Sadio Mane nie spełnił oczekiwań w minionym sezonie. Konkurencja na jego pozycji jest bardzo duża, mamy wiele gwiazd, co utrudnia sytuację Sadio. Zawodnik o tym wie, ja znam jego opinię, a on zna moją i klubu.

- Mamy tutaj dość dużą konstelację. Sytuacja związana z Mane nie jest łatwa. Piłkarz ma ważny kontrakt i chciałby zostać. My to szanujemy. To dopiero pierwszy dzień treningów, a w piłce nożnej wiele może się wydarzyć - dodał niemiecki szkoleniowiec.