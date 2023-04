Tuchel wbił szpilkę klubowi? "Bardzo się zmienił. Nie czuję dużych emocji"

" Chelsea FC informuje, że Graham Potter odszedł z klubu. W czasie swojej pracy doprowadził nas do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzymy się z Realem Madryt. W imieniu wszystkich w klubie chcemy szczerze podziękować mu za jego wkład w Chelsea. Najwyższy szacunek dla Grahama jako trenera i jako osoby. Zawsze pracował z profesjonalizmem i uczciwością" - napisali w niedzielę w oficjalnym komunikacie współwłaściciele "The Blues" Todd Boehly i Behdad Eghbali.

Thomas Tuchel: "Zdystansowałem się od Chelsea"

- Zobaczyłem tę wiadomość późnym wieczorem. Otrzymałem ją w formie powiadomienia na telefon. W dość trudny sposób się to zgrało w czasie z moim objęciem Bayernu, a teraz znowu rola trenera Chelsea jest wolna - powiedział. Taką wypowiedzią nie zamyka sobie powrotu w przyszłości na Stamford Bridge, choć w kolejnych zdaniach potwierdził, że zdążył się już zdystansować od "The Blues".

- Potrzebowałem sporo czasu, by to zrobić. Bardzo lubiłem tam pracować, zawarłem przyjaźnie na całe życie. To był intensywny czas, ale klub mocno się zmienił, więc łatwiej było mi nabrać dystansu. Nie było więc w mojej reakcji na zwolnienie Grahama Pottera wielkich emocji - dodał. Niektórzy mogą interpretować to jako małą szpilkę, choć faktem jest, że podczas zimowego okienka transferowego do drużyny dołączyło wielu zawodników.