Tuchel był błędem Bayernu? Kahn otwarcie na temat pożegnania 

Kahn grzmi po porażce Bayernu. Gorzkie słowa pod adresem piłkarzy

W swojej wypowiedzi Oliver Kahn dał do zrozumienia, że to nie trener ponosi odpowiedzialność za fatalne wyniki. Na kim zatem spoczywa wina za poniesione porażki? - Czego to my jeszcze nie próbowaliśmy? Rozmowy, transfery, systemy, taktyka, zmiany trenera. Koniec końców to jedenastu piłkarzy, którzy wychodzą na boisko, muszą pracować na swoje tyłki i walczyć o cele tego klubu. O to właśnie chodzi w futbolu i o nic więcej - grzmiał Oliver Kahn.