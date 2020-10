W meczu 4. kolejki Bundesligi Borussia Dortmund pokonała na wyjeździe ekipę Hoffenheim 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Marco Reus. Łukasz Piszczek rozpoczął mecz mecz w wyjściowym składzie BVB, lecz opuścił boisko już po 20 minutach.

Były reprezentant Polski może mówić o ogromnym pechu. Na początku sezonu narzekał na problemy z plecami i był to jego pierwszy mecz ligowy w bieżącej kampanii. Niestety, zakończył się dla niego już w 21. minucie. Piszczek opuścił boisko po tym, jak rywal trafił go w oko.

35-latek natychmiast otrzymał pomoc lekarza, lecz mimo jego interwencji nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce na boisku pojawił się Thomas Delaney.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, lecz piłkarze Borussii dwukrotnie byli bliscy szczęścia. W 37. minucie Giovanni Reyna oddał strzał z ostrego kąta, ale piłkę zatrzymał tuż przed linią bramkową Robert Skov, a po chwili Thomas Meunier obił poprzeczkę po rzucie rożnym.

BVB dopięła swego dopiero w 76. minucie, gdy Erling Haaland dopadł do piłki zgranej głową przez jednego z kolegów i podał do Marco Reusa, któremu pozostało wbić piłkę do pustej bramki. Wynik nie uległ już zmianie. Borussia zwyciężyła 1-0.



