Bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego Bayern Monachium rozgromił 6-0 na wyjeździe TSG Hoffenheim. Mecz w drugiej połowie został dwukrotnie przerwany z powodu transparentów wywieszanych przez kibiców Bayernu. Piłkarze w ramach protestu przez ostatnie 10 minut odmówili gry i jedynie podawali piłkę między sobą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Udany luty w wykonaniu Bayernu. Znowu są liderem (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Spotkanie z Hoffenheim było dla Bayernu pierwszym sprawdzianem bez Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nabawił się kontuzji golenia w trakcie meczu Ligi Mistrzów z Chelsea (3-0) i będzie pauzował przez co najmniej cztery najbliższe tygodnie.

Trener Hansi Flick zaskoczył - w miejsce "Lewego" po raz pierwszy w wyjściowym składzie zagrał zaledwie 18-letni Joshua Zirkzee. Poza nim Bawarczycy zagrali w galowym garniturze - drugą zmianą w porównaniu do meczu z "The Blues" była obecność w składzie Philippe Coutinho, który zastąpił Kingsley'a Comana (także nabawił się urazu z Chelsea).

Nieobecność Lewandowskiego nie przeszkodziła jednak Bayernowi, który dosłownie znokautował niżej notowanego rywala - już po kwadransie Bawarczycy prowadzili 3-0.

Wynik spotkania w 2. minucie otworzył Serge Gnabry. Skrzydłowy wykorzystał świetne podanie Thomasa Muellera i "nożycami" wprawił kibiców Bayernu w ekstazę.

Pięć minut później prowadzenie podwyższył Joshua Kimmich, płaskim i precyzyjnym uderzeniem sprzed pola karnego. Po kwadransie Zirkzee zdobył bramkę w sposób, którego nie powstydziłby się Lewandowski - po zagraniu Gnabry’ego w polu karnym młodziutki Holender opanował piłkę, zmylił obrońcę i ze spokojem kilera umieścił ją w bramce!

Statystyki gry Bayernu, w czasie gdy Zirkzee przebywał na boisku, były w tym momencie kosmiczne. Biorąc po uwagę poprzednie spotkania i pierwszy kwadrans meczu z Hoffenheim, Bawarczycy zdobyli aż osiem bramek w 26 minut! Dawało to średnio jedną bramkę zdobytą co 3,25 min. Zirkzee zdobył trzy z nich.

W 33. minucie było już 4-0 - a na listę strzelców wpisał się Coutinho. Brazylijczyk wykorzystał zamieszanie w polu karnym, huknął na bramkę, a odbita jeszcze rykoszetem od obrońcy piłka wpadła do bramki

Zdjęcie Radość piłkarzy Bayernu Monachium / PAP/EPA

Kilkadziesiąt sekund po przerwie było już 5-0! Do bramki Hoffenheim ponownie trafił Coutinho.



Wiele czasu do zdobycia bramki nie potrzebował też Leon Goretzka, który pojawił się na boisku w 56. minucie. Już sześć minut później wykorzystał podanie Tolisso i w sytuacji sam na sam podwyższył na 6-0!

W trakcie drugiej połowy doszło do skandalu, po tym jak kibice Bayernu wywiesili transparenty obrażające prezesa Hoffenheim Dietmara Hoppa. Interweniować musiał sam trener Hansi Flick, który wściekły podbiegł do kibiców i długo z nimi dyskutował.

Po kilku minutach mecz wznowiono, ale ponownie przerwano po kolejnych transparentach! Tym razem do kibiców ruszył jeden z szefów Bayernu Oliver Kahn. Piłkarze zeszli do tunelu i czekali na dalszy rozwój wypadków. To zupełnie bezsensowne zachowanie kibiców Bayernu! Ich zespół wygrywał i grał rewelacyjne spotkanie, a oni doprowadzili do przerwania gry.

Po około kwadransie przerwy mecz wznowiono, ale piłkarze nie wrócili do rywalizacji! Zamiast grać dalszą część spotkania, po prostu stali na boisku, rozmawiali i podawali sobie piłkę jak na treningu.



24. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-02-29 15:30 | Stadion: PreZero Arena | Widzów: 30150 | Arbiter: C. Dingert 0 6 TSG Hoffenheim Bayern Monachium Neuer Alaba Boateng Kimmich Pavard Gnabry Coutinho 2 Davies Thiago Zirkzee Mueller Baumann Hübner Nordtveit Baumgartner Grillitsch Rudy Samassekou Skov Zuber Bebou Bruun Larsen SKŁADY TSG Hoffenheim Bayern Monachium Oliver Baumann Manuel Neuer Benjamin Hübner David Alaba Havard Nordtveit 46′ 46′ Jerome Boateng Christoph Baumgartner 7′ 7′ Joshua Kimmich Florian Grillitsch Benjamin Pavard Sebastian Rudy 2′ 2′ Serge Gnabry 73′ 73′ Diadie Samassekou 33′, 47′ 33′, 47′ Philippe Coutinho Robert Skov 63′ 63′ Alphonso Davies 46′ 46′ Steven Zuber Alcantara Thiago Ihlas Bebou 15′ 15′ Joshua Zirkzee 30′ 30′ Jacob Bruun Larsen 56′ 56′ Thomas Mueller REZERWOWI Philipp Pentke Sven Ulreich 73′ 73′ Kevin Akpoguma 63′ 63′ Lucas Hernández Pi Ermin Biczakczić Álvaro Odriozola Arzallus Pavel Kaderabek Mickaël Cuisance Stefan Posch 56′ 56′ 62′ 62′ Leon Goretzka 30′ 30′ Lucas Ribeiro dos Santos Aginaga Javi Martinez Maximilian Beier Oliver Batista Meier 46′ 46′ Andrej Kramarić 46′ 46′ Corentin Tolisso

TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Monachium 0-6 (0-4)

Bramki: 0-1 Gnabry (2.), 0-2 Kimmich (7.), 0-3 Zirkzee (15.), 0-4 Coutinho (33.), 0-5 Coutinho (47.), 0-6 Goretzka (62.).

STATYSTYKI TSG Hoffenheim Bayern Monachium 0 6 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 4 22 Strzały na bramkę 2 13 Rzuty rożne 1 7 Faule 3 7 Spalone 1 4

Zdjęcie Skandaliczne zachowanie kibiców Bayernu / Getty Images

WG