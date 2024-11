Pod wodzą Vincenta Kompany'ego Bayern Monachium osiąga kolejne rekordy strzeleckie, choć nie ustrzegł się także wpadek. "Bawarczycy" w Barcelonie przegrali aż 1:4, a była to druga z rzędu porażka w Lidze Mistrzów. Wcześniej szokującym rezultatem 0:1 zakończyła się dla "Die Roten" rywalizacja z Aston Villą.

Bayern gotowy na "przewietrzenie szatni". Gwiazda opuści klub po siedmiu latach

Doświadczony pomocnik rzadko posyłany jest do gry w wyjściowym składzie, a dziennikarze redakcji "BILD" przekazali bolesne dla 29-latka doniesienia. Zgodnie z ich wiedzą trener nie ufa byłemu zawodnikowi Schalke i przekazał kierownictwu klubu, że nie będzie potrzebował go w przyszłym sezonie. W połączeniu z wcześniejszymi wieściami dot. Thomasa Mullera, można śmiało określić, że w letnim oknie transferowym może dojść do prawdziwego "trzęsienia ziemi".