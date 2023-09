Trzęsienie ziemi w Bayernie. Thomas Tuchel wylądował na dywaniku

Podczas letniego okienka transferowego Thomas Tuchel miał niezwykle ambitne plany. Chciał on bowiem, aby szeregi Bayernu Monachium zasiliły znane nazwiska. 50-latkowi udało się pozyskać m.in. Harry'ego Kane'a oraz Kima-Min-Jae . Do ekipy "Die Roten" nie dołączył jednak Joao Palhinha , o którego transfer Tuchel zabiegał najmocniej. Niemiec w rozmowach z mediami nie krył wówczas frustracji , przyznając, że "skład na kolejny sezon jest dość wątły" . Słowa te nie spodobały się władzom Bayernu Monachium, które zorganizowały "tajne spotkanie" , aby zamknąć usta szkoleniowcowi.

Thomas Tuchel wylądował na dywaniku. "Tajne spotkanie" władz Bayernu ze szkoleniowcem

Jak donosi portal TZ, w ubiegłym tygodniu władze bawarskiej drużyny spotkały się z Thomasem Tuchelem. W trakcie tego spotkania działacze klubu mieli dać do zrozumienia trenerowi, że nie życzą oni sobie, aby 50-latek publicznie okazywał swoje niezadowolenie na temat składu Bayernu Monachium na sezon 2023/2024. Co ciekawe, Thomas Tuchel wcale nie pozostał bierny na słowa swoich pracodawców. On też podczas tego spotkania powiedział, co leży mu na sercu i oskarżył władze klubu o to, że zbyt wolno działały one jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych zawodników.