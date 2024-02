Trzęsienie ziemi w Bayernie Monachium? To byłby wielki powrót na ławkę

Nagelsmann odszedł w marcu zeszłego roku, jego następcą został Tuchel i szczęśliwie, ale wywalczył tytuł w kraju, już 11. z kolei. Bieżące rozgrywki miały już być jego autorskim pomysłem, szczególnie że kupiono mu środkowego napastnika, co się zowie, czyli Harry'ego Kane'a . Anglik był królem strzelców w Premier League , a w historii lepszym snajperem w tych rozgrywkach jest tylko Alan Sherarer.

I choć Kane nie zawodzi, bowiem w 21 kolejkach zdobył 24 bramki, to drużyna wciąż pozostaje bez trofeum. Nie udało się w Superpucharze Niemiec, gdzie przegrała z RB Lipsk 0-3, katastrofa nastąpiła w Pucharze Niemiec, bo za taką trzeba uznać odpadnięcie z trzecioligowym 1.FC Saarbrücken po porażce 1-3.

"To był mecz, na który całe piłkarskie Niemcy czekały przez wiele tygodni. I niestety zasłużyliśmy na porażkę" - mówił po nim Jan-Christian Dreesen , prezes zarządu jeszcze mistrza Niemiec.

Bundesliga. Nowe nazwiska na liście kandydatów na trenera Bayernu

Nic się nie zmienia. Z góry wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Chcieliśmy innego wyniku. Koncentrujemy się na kolejnych meczach

Tylko że pierwszy z wymienionych jest na liście życzeń Barcelony. On już pracował w Monachium od listopada 2019 do 2021 i w tym czasie dwa razy został mistrzem Niemiec, a przede wszystkim triumfował w Lidze Mistrzów. Potem pracował z kadrą naszych zachodnich sąsiadów, skąd został zwolniony we wrześniu ubiegłego roku.