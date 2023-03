Bayern Monachium znalazł się pod ścianą

Istotnie, dla Bayernu Monachium to wyjątkowo trudny moment. W Bundeslidze bawarski zespół przestał być liderem po tym, jak przegrał z Bayerem Leverkusen 1-2. Była to dopiero trzecia przegrana Bayernu w sezonie, ale mistrzowie Niemiec potracili masę punktów w starciach z zespołami ligi i Borussia Dortmund w końcu ich wyprzedziła. A warto pamiętać, że ostatni raz taka sytuacja, by to nie Bayern został mistrzem Niemiec miała miejsce jedenaście lat temu - w 2012 roku triumfowała właśnie Borussia Dortmund jeszcze z Robertem Lewandowskim. To pokazuje, jak długa jest epoka rządów Bayernu.