Trudna sytuacja Polaka w Niemczech. Nie gra, a o transferze może zapomnieć

Do pewnego momentu kariera Kamińskiego rozwijała się modelowo. W wieku 17 lat zaliczył już pierwsze ligowe spotkanie na ekstraklasowych boiskach jako piłkarz Lecha Poznań , a dzień po 18. urodzinach strzelił pierwszego gola.

W sezonie 2021/2022 został wybrany najlepszym młodzieżowcem całych rozgrywek i grał w reprezentacji Polski. W drużynie narodowej Kamiński zaliczył do dziś czternaście spotkań , w tym cztery na ubiegłorocznym mundialu.

W 2022 roku młody piłkarz przeszedł do ligi niemieckiej i tu zaczęły się schody. Okazało się, że w barwach VfL Wolfsburg Kamiński przestał radzić sobie tak dobrze, jak mógł oczekiwać. W bieżącym sezonie Bundesligi grywa epizodycznie - jego najdłuższy występ to 55 minut zagranych przeciwko Borussii Moenchengladbach w listopadzie. Od tamtej pory w pięciu następnych kolejkach zagrał łącznie 13 minut . Kamiński jest rezerwowym, ale nie z gatunku tych, którzy wchodzą tuż po przerwie, a raczej z tych, którzy zaliczają pojedyncze minuty w samej końcówce.

Kamiński nigdzie nie pójdzie? Musi walczyć o skład

W Wolfsburgu Kamiński jest stosunkowo krótko, ale i tak pojawiły się pytania, czy w takim razie nie zmieni barw i nie poszuka drużyny, w której mógłby znowu grać częściej. Niemieckie media uważają jednak, że taka sytuacja nie wchodzi obecnie w grę - VfL nie po to kupował Polaka, by się go od razu pozbywać.