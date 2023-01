Trop prowadzący do "Barcy" fałszywy. Były legionista trafił do Bundesligi

Przez kilka tygodni Josip Juranović przymierzany był do jednego z gigantów europejskiego futbolu. Miał być "o krok" od Barcelony, a zaraz potem "na ostatniej prostej" do Atletico Madryt i Chelsea. Ostatecznie były legionista trafił do Unionu Berlin. Z trzecią obecnie ekipą Bundesligi podpisał 4,5-letni kontrakt.