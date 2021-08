​Trener o Piątku: Jego ciało musi zaakceptować nowe ograniczenia

Złamana kostka nie pozwoliła Krzysztofowi Piątkowi zagrać na mistrzostwach Europy w barwach polskiej reprezentacji. W trakcie przygotowań do nowego sezonu napastnik wspominał, że jego celem będzie powrót na mecz trzeciej kolejki Bundesligi. Hertha Berlin mierzy się wówczas z Bayernem Monachium.

Według najnowszych informacji podanych przez "Kicker", polski piłkarz przeszacował okres powrotu do zdrowia i będzie musiał poczekać na wejście na boisko zdecydowanie dłużej. Jego występ przeciwko mistrzom Niemiec w związku z przedłużającą się rehabilitacją nie wchodzi w grę. Piątek wciąż trenuje tylko indywidualnie, zgodnie ze specjalnie przygotowanym programem.

Krzysztof Piątek złamał kostkę, przerwa w grze się wydłuża

"Musi przyzwyczaić się do obciążeń, jakie powstają w wyniku takich kontuzji, to trudny proces dochodzenia do zdrowia. Jego ciało musi zaakceptować pewne ograniczenia" - powiedział trener berlińczyków Pal Dardai. Jeśli w drodze do normalnych treningów i udziału w meczach ligowych nastąpią kolejne opóźnienia, Piątek może nie wspomóc kadry narodowej w meczach eliminacji do mistrzostw świata.

Zgrupowanie reprezentacji Polski ma rozpocząć się już 30 sierpnia. Paulo Sousa będzie przygotowywał drużynę narodową do meczów eliminacji mistrzostw świata w Katarze. 2 września Polska zmierzy się z Albanią, następnie z San Marino (5 września) i Anglią (8 września).

MR