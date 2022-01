O zdarzeniu pisze szerzej "Kicker". Do wypadku doszło w Nowy Rok. Oliver Glasner upadł, jadąc na elektrycznej hulajnodze.

Szkoleniowiec Eintrachtu Frankfurt doznał złamania kości policzkowej. Dzień później w jednym z frankfurckich szpitali przeszedł zabieg chirurgiczny twarzy.



Oliver Glasner: Wystarczyła chwila nieuwagi

- Niestety chwila nieuwagi zakończyła się nieszczęśliwym wypadkiem - relacjonował Glasner. - Na szczęście nic groźnego mi się nie przytrafiło. Moja twarz jest spuchnięta, ale poza tym wszystko w porządku.

Do pracy austriacki trener wróci we wtorek lub w środę. Póki co, w codziennych obowiązkach zastępują go pozostali członkowie sztabu szkoleniowego.

W najbliższą sobotę Eintracht zmierzy się o ligowe punkty z Borussią Dortmund, która po ubiegłorocznej fazie zmagań plasuje się na pozycji wicelidera.



