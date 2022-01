Mistrzowie Niemiec pokazali swoją moc w meczu 19. kolejki Bundesligi . W wyjazdowym starciu z 1. FC Koeln zdobyli cztery bramki, nie stracili ani jednej i odnieśli zasłużone zwycięstwo.

Julian Nagelsmann podsumował spotkanie z 1. FC Koeln. Mówił też o Robercie Lewandowskim

Julian Nagelsmann na pomeczowej konferencji podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Przyznał, że zależało mu na dzisiejszej wygranej.



- W zeszłym tygodniu przegraliśmy, z kolei Borussia Dortmund wczoraj odniosła zwycięstwo. W tej sytuacji ważne było, aby dziś zdobyć 3 punkty. Kontrolowaliśmy mecz i dominowaliśmy, choć w niektórych momentach mieliśmy szczęście, że nie straciliśmy gola - ocenił Niemiec.



Szkoleniowiec odniósł się także do postawy Roberta Lewandowskiego, który dziś zdobył trzy gole . Nagelsmann wyraził nadzieję, że "Lewy" w poniedziałek wygra plebiscyt FIFA The Best.



- Byłoby miło. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli wygra tę nagrodę. Mam nadzieję, że w poniedziałek otrzyma to, na co zasługuje - podkreślił.