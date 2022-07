Trener Bayernu deklasuje rywali. Mogą tylko pomarzyć

Nowy sezon Bundesligi zacznie się dopiero za kilka tygodni, dlatego w Niemczech fani skupiają się na przygotowaniach swoich drużyn, transferach i różnego rodzaju rankingach. Bardzo ciekawie wygląda ten przygotowany przez "Sport Bilda", porównujący zarobki trenerów w niemieckiej ekstraklasie.

Zgodnie z tym, czego można było się domyślać, zdecydowanie najlepiej opłacanym szkoleniowcem w Bundeslidze jest Julian Nagelsmann. Trener Bayernu Monachium, czyli mistrza Niemiec, może w stolicy Bawarii liczyć na osiem milionów euro rocznie z tytułu samego kontraktu.

Co może zaskakiwać, to jego przewaga nad konkurencją, bowiem zajmujący drugą lokatę w tym zestawieniu Niko Kovac z VfL Wolfsburg kasuje aż o połowę mniej, czyli 4 miliony euro. To o pół miliona więcej niż zamykający pierwszą trójkę tego zestawienia Edin Terzic z Borussii Dortmund.

Na samym dole rankingu znalazł się trener Augsburga Enrico Maassen, na którego konto wpływa "tylko" 700 tysięcy euro rocznie. Poniżej miliona otrzymują jeszcze Pellegrino Matarazzo z VfB Stuttgart i Ole Werner z Werderu, a także Frank Kramer z Schalke.