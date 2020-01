Niewykluczone, że małżeństwo Muellerów - słynny piłkarz Bayernu Monachium Thomas i uprawiająca jeździectwo jego żona Lisa - spotka się... na igrzyskach w Tokio. Ona ma szansą na wywalczenie miejsca w drużynie w ujeżdżeniu, on - na dołączenie do reprezentacji U-23.

30-letniego zdobywcę nagrody Złotego Buta dla najlepszego strzelca mundialu 2010 i mistrza świata z 2014 r. widzi w składzie trener kadry olimpijskiej Stefan Kuntz. Zgodnie z zasadami rywalizacji na igrzyskach w każdej piłkarskiej drużynie może jednak znaleźć się trzech zawodników powyżej 23 lat.

Muellera zabraknie natomiast w zespole Niemiec w rozgrywanych miesiąc wcześniej mistrzostwach Europy, bowiem w marcu 2019 trener Joachim Loew zapowiedział, że nie powoła go więcej do drużyny narodowej, podobnie jak Matsa Hummelsa czy Jerome'a Boatenga. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego rozegrał w reprezentacji Niemiec 100 meczów i zdobył 38 bramek.

"To fajny pomysł (powołanie do drużyny olimpijskiej - PAP), biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym szanse żony, ale nie jest to mój główny priorytet w 2020 roku. Moje cele w ciągu najbliższych pięciu miesięcy wiążą się z Bayernem. Żona walczy cały czas, ale ma też inne wyzwania, więc do naszego wspólnego udziału w igrzyskach jest nadal bardzo daleko. Zawsze jednak można marzyć. Nasz występ w zawodach w Tokio byłby naprawdę czymś wspaniałym" - powiedział piłkarz stacji telewizyjnej Sport1.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 24 lipca, a zakończą 9 sierpnia. Stolica Japonii po raz drugi w historii zorganizuje największą sportowa imprezę globu; wcześniej w 1964 roku.